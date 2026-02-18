La statua dell' elefantino del Bernini sfregiata a Roma | i vandali hanno rotto una zanna

Vandali hanno danneggiato la statua dell’elefantino di Bernini a Roma, rompendo una delle sue zanne, probabilmente durante una notte di scorribande in piazza della Minerva. La scultura in marmo, simbolo della piazza e attribuita al celebre artista, ha subito questa nuova aggressione, che si aggiunge a quella di un anno fa. La zona, molto frequentata da turisti, ha visto spesso atti di vandalismo contro i monumenti storici della città.

La scultura è in piazza della Minerva, al Pantheon. Caccia ai responsabili con le telecamere. Il ministro Alessandro Giuli parla di "un assurdo atto di barbarie" Un nuovo atto vandalico ha colpito uno dei simboli di piazza della Minerva, nel centro di Roma. Allo stupendo elefantino in marmo attribuito a Gian Lorenzo Bernini che si trova alla base dell'obelisco è stata rotta, ancora una volta, una zanna. Quella sinistra. L'allarme è scattato lunedì 16 febbraio alle 21, quando è stata avvertita la sovrintendenza comunale.