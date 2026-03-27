Vandali minorenni in azione nel parcheggio sotterraneo | estintori svuotati e danni alla struttura

Nel parcheggio sotterraneo di piazza Risorgimento a Seregno, alcuni minorenni sotto i 14 anni sono stati scoperti aver svuotato diversi estintori e causato danni alla struttura. L'intervento delle telecamere di sorveglianza ha permesso di identificarli e rintracciarli. I giovani sono stati denunciati dalle forze dell’ordine per i danni e i comportamenti vandalici compiuti nel luogo pubblico.

Ancora vandali in azione in Brianza, stavolta però minorenni e addirittura sotto i 14 anni. I giovani hanno svuotato diversi estintori nel parcheggio sotterraneo di piazza Risorgimento a Seregno e sono stati rintracciati grazie ai sistemi di videosorveglianza. Nella giornata di sabato 21 marzo, i giovani si sono introdotti nel parcheggio sotterraneo di piazza Risorgimento. E lì vi hanno svuotato diversi estintori, causando danni alle strutture e notevoli disagi per gli utenti. La polizia locale, grazie alle segnalazioni dei cittadini e al supporto dei sistemi di sorveglianza, è riuscita rapidamente a rintracciare gli autori del gesto: tutti di età inferiore ai 14 anni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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