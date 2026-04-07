Vandali in azione | tagliate le gomme a quattro auto al Sacro Cuore

Nel quartiere del Sacro Cuore, nel corso della giornata, quattro veicoli parcheggiati nel grande spiazzo di fronte alla chiesa sono stati danneggiati. Le gomme di tutte e quattro le auto sono state tagliate con una lama, creando disagi ai proprietari. L’episodio è avvenuto in pieno giorno, nel parcheggio situato sotto i palazzi Maripol, attirando l’attenzione di residenti e passanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti per avviare le indagini.

Vandalismo in pieno giorno nel quartiere del Sacro Cuore. Ignoti hanno bucato con una lama le gomme di quattro parcheggiate una a fianco all'altra nel grande parcheggio di fronte alla chiesa, sotto i palazzi Maripol. Secondo quanto emerso l'atto vandalico è avvenuto in pieno giorno, a Pasqua, tra le 10:30 e le 11:30, mentre le persone erano a messa. Sono partite le indagini per trovare i responsabili. Sui social alcuni residenti della zona hanno già puntato il dito contro un gruppo di ragazzini che spesso staziona nel campetto della parrocchia. PordenoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Laura, la campionessa di Pordenone perde altri 45. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Vandali in azione al “Marangi”: tagliate le reti alle porte del campo di giocoLa denuncia da parte dell’Asd Lizzanello che parla di danno “gratuito” e di “vigliaccata” all’indomani di una partita e di un derby col Merine che... Cattolica Eraclea, tagliate le gomme dell'auto al giornalista Calogero GiuffridaIl danneggiamento lungo la strada d’accesso alla terza spiaggia è avvenuto nel tardo pomeriggio. Argomenti più discussi: Vandali in azione: tagliate le gomme a quattro auto al Sacro Cuore; Vandali colpiscono durante la messa di Pasqua, gomme squarciate davanti alla chiesa del Sacro Cuore. Vandali colpiscono durante la messa di Pasqua, gomme squarciate davanti alla chiesa del Sacro CuorePORDENONE - Cittadini stanchi, esasperati da ciò che sta succedendo nei quartieri. Dopo le auto ritrovate con i finestrini infranti nel parcheggio del Bronx, nelle scorse settimane, ... ilgazzettino.it Vandali scatenati al mare: danni al Sacro CuoreVandali scatenati anche in spiaggia. Dopo gli episodi messi dei giorni scorsi in via Tebaldi e largo Micciché, in centro storico, ignoti teppisti hanno preso di mira lo stabilimento balneare del Sacro ... ilrestodelcarlino.it I funerali si svolgeranno lunedì alle 9 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, a Baragalla - facebook.com facebook