Vandali distruggono le cucce della colonia felina | 30 gatti nel degrado la denuncia dei volontari

Da perugiatoday.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Volontari della colonia felina di Ponte San Giovanni hanno denunciato che le cucce sono state vandalizzate, lasciando circa 30 gatti senza riparo. L’episodio si è verificato recentemente, causando danni materiali e mettendo in pericolo la vita degli animali. La distruzione delle strutture ha suscitato preoccupazione tra chi si occupa quotidianamente della tutela dei gatti nel quartiere.

A Ponte San Giovanni ignoti hanno devastato le casette che ospitavano i gatti, gettandole tra i rifiuti. I gestori: "Cercano riparo tra le macerie, le ciotole sono sparite. Chiediamo tutela" Un atto di cattiveria gratuita che mette a rischio la sopravvivenza stessa di una colonia di gatti a Ponte San Giovanni. L’amara scoperta è stata fatta da chi gestisce la colonia di oltre 30 gatti. Le casette che fungono da cucce distrutte, spaccate, con i tettucci divelti, tutto gettato alla rinfusa, accatastato in mezzo ai rifiuti abbandonati. Con i gatti che vagano in mezzo a quelle rovine in cerca di riparo e delle ciotole del cibo e dell’acqua scaraventate chissà dove. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

