Vandali distruggono le cucce della colonia felina | 30 gatti nel degrado la denuncia dei volontari

Volontari della colonia felina di Ponte San Giovanni hanno denunciato che le cucce sono state vandalizzate, lasciando circa 30 gatti senza riparo. L’episodio si è verificato recentemente, causando danni materiali e mettendo in pericolo la vita degli animali. La distruzione delle strutture ha suscitato preoccupazione tra chi si occupa quotidianamente della tutela dei gatti nel quartiere.

A Ponte San Giovanni ignoti hanno devastato le casette che ospitavano i gatti, gettandole tra i rifiuti. I gestori: "Cercano riparo tra le macerie, le ciotole sono sparite. Chiediamo tutela" Un atto di cattiveria gratuita che mette a rischio la sopravvivenza stessa di una colonia di gatti a Ponte San Giovanni. L'amara scoperta è stata fatta da chi gestisce la colonia di oltre 30 gatti. Le casette che fungono da cucce distrutte, spaccate, con i tettucci divelti, tutto gettato alla rinfusa, accatastato in mezzo ai rifiuti abbandonati. Con i gatti che vagano in mezzo a quelle rovine in cerca di riparo e delle ciotole del cibo e dell'acqua scaraventate chissà dove.