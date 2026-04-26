Imbrattata la sede della Lega | È un atto politico intimidatorio

Nelle ultime ore, la sede provinciale di un partito politico è stata vandalizzata con scritte e simboli. Sono state tracciate frasi contro un esponente del governo e sono stati lasciati simboli anarchici. Tra le scritte compare anche un messaggio di ostilità verso lo Stato. La polizia sta indagando per identificare chi ha compiuto l'atto e verificare eventuali collegamenti con altre azioni simili.

"Nelle scorse ore la sede provinciale della Lega è stata imbrattata con scritte contro il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini, simboli anarchici e frasi come “morte allo Stato”. Non è vandalismo. È un segnale chiaro, grave, e profondamente preoccupante". Lo dichiara il segretario provinciale della Lega Andrea Tosi. "Qui non siamo più davanti a episodi isolati. Da tempo esiste un clima di odio crescente, visibile, concreto. Quando compaiono frasi che richiamano alla violenza e alla distruzione dello Stato, non si può più parlare di protesta. Chi compie questi gesti non cerca confronto. Vuole intimidire. Vuole spaventare. Vuole creare un clima in cui chi fa politica alla luce del sole debba avere paura.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Imbrattata la sede della Lega: "È un atto politico intimidatorio" Notizie correlate Leggi anche: Imbrattata con insulti a Roberto Vannacci la sede di Futuro Nazionale a Firenze: "Atto squadrista" È stata imbrattata anche una sede della Cgil"Il Pilastro vi guarda con odio" recita il messaggio lasciato nella notte, lo stesso con cui è stata vandalizzata la sede del Pd Dopo quelle sulla... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lega, imbrattata la nostra sede a Massa-Carrara con scritte contro Salvini; Imbrattata la sede della Lega: È un atto politico intimidatorio; Imbrattata la sede della Lega, il vicesindaco Vallotto: Attacco alla libertà di espressione, figlio del crescente clima d'odio contro...; Scritte sulla sede della Lega a Mestre, condanna unanime. Lega, imbrattata la nostra sede a Massa-Carrara con scritte contro Salvinicommenta il segretario provinciale della Lega, Andrea Tosi - e da tempo esiste un clima di odio crescente, visibile, concreto. Questa volta si è superato ogni limite. (ANSA) ... ansa.it Lega Massa-Carrara: Imbrattata sede provinciale da anarchici, clima di odioTra le frasi apparse sui vetri figura anche lo slogan Morte allo Stato, mentre è stato rinvenuto un documento firmato da ambienti anarchici ... gonews.it ANSA: “IMBRATTATA SEDE LEGA CON SCRITTE CONTRO SALVINI”. “Accade a Massa Carrara. Sui vetri documento degli anarchici a sostegno della Palestina”. VERGOGNA! Non ci fermerete MAI! x.com Imbrattata la sede della Lega con scritte violente contro lo stato: il modo con cui i sedicenti antifascisti celebrano la Liberazione - facebook.com facebook