Svastica sulla porta dell'Anpi anti-fascista a Portici | Grave atto intimidatorio

Nella cittadina di Portici, in provincia di Napoli, è stata disegnata una svastica sul cancello della sede dell'Anpi, associazione che si oppone al fascismo. La scritta è stata scoperta questa mattina e ha suscitato reazioni da parte delle autorità locali. L'atto è stato qualificato come un'intimidazione e si sta procedendo con le verifiche per identificare i responsabili. Nessun danno alle persone è stato segnalato.