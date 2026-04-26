Svastica sulla porta dell'Anpi anti-fascista a Portici | Grave atto intimidatorio

Da fanpage.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella cittadina di Portici, in provincia di Napoli, è stata disegnata una svastica sul cancello della sede dell'Anpi, associazione che si oppone al fascismo. La scritta è stata scoperta questa mattina e ha suscitato reazioni da parte delle autorità locali. L'atto è stato qualificato come un'intimidazione e si sta procedendo con le verifiche per identificare i responsabili. Nessun danno alle persone è stato segnalato.

Svastica disegnata sul cancello della sede dell'Anpi a Portici, in provincia di Napoli. "Grave atto intimidatorio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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