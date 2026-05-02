Ha trovato oltre cinque chili di droga in un anno | Conan entra ufficialmente a far parte della polizia locale
Un cane antidroga ha completato con successo il suo anno di prova e da ieri fa parte ufficialmente della polizia locale. Durante il periodo di addestramento e attività, ha contribuito a individuare oltre cinque chili di sostanze stupefacenti. Il pastore belga, appartenente al Nucleo interventi speciali, è stato quindi confermato nel suo ruolo all’interno del corpo di polizia.
Conan, il pastore belga antidroga in forze al Nucleo interventi speciali, ha completato il suo anno di prova ed è entrato ieri, 1° maggio, a far parte ufficialmente della polizia locale. Con il suo conduttore, il viceistruttore Alessandro Zecchin, durante i servizi dallo scorso maggio ha fiutato.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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