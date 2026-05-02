Ha trovato oltre cinque chili di droga in un anno | Conan entra ufficialmente a far parte della polizia locale

Un cane antidroga ha completato con successo il suo anno di prova e da ieri fa parte ufficialmente della polizia locale. Durante il periodo di addestramento e attività, ha contribuito a individuare oltre cinque chili di sostanze stupefacenti. Il pastore belga, appartenente al Nucleo interventi speciali, è stato quindi confermato nel suo ruolo all’interno del corpo di polizia.