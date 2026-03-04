Pusher fermato in bici | in casa nascondeva oltre tre etti di droga

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Marina Tor San Lorenzo ad Ardea dopo essere stato fermato in bicicletta. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati più di tre etti di droga, tra hashish e cocaina, insieme a mille euro in contanti. L’operazione si è conclusa con il sequestro di sostanze stupefacenti e denaro.

L'operazione dei carabinieri dopo aver sottoposto l'uomo di 57 anni a perquisizione hanno rinvenuto l'ingente quantitativo di hashish e sequestrato anche mille euro in contanti Oltre tre etti di droga, tra hashish e cocaina, e mille euro in contanti sequestrati, e un uomo arrestato: questo il bilancio dell'attività condotta dai carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo ad Ardea. A finire ai domiciliari un 57enne di Pomezia, già noto alle forze dell'ordine, che ora deve rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto sul lungomare di Tor San Lorenzo, l'uomo è stato intercettato mentre era in sella a una bicicletta.