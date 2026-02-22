Oltre 380 kg di hashish nascosti tra frutta e verdura | sequestro dei Carabinieri

I Carabinieri hanno sequestrato oltre 380 kg di hashish nascosti tra frutta e verdura, scoprendo il traffico di droga in un mercato locale. La droga era nascosta tra i prodotti freschi per evitare i controlli delle forze dell'ordine. Gli investigatori hanno monitorato le consegne e intercettato il carico sospetto durante un controllo di routine. La scoperta mette in luce come i trafficanti usino metodi sempre più ingegnosi per nascondere le sostanze stupefacenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’inflazione gioca brutti scherzi e la spesa nel carrello è sempre più cara. Ma non è questo il caso. E l’alba è un’auto articolato varca il casello autostradale all’altezza di Capua. Il gigantesco mezzo ha targa spagnola, proviene da Barcellona. I carabinieri alzano la palletta per procedere al controllo. L’autista, un cittadino rumeno di 46 anni, non si oppone al controllo e dice di trasportare frutta e verdura. Arance, patate e zucche riempiono il container ma l’odore che ne esce quando i militari aprono i portelloni ricorda ben altro. Arrivano i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia di Casoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Catania, maxi sequestro di esplosivi: oltre 200 kg nascosti in un garage. Due denunciatiLa polizia di Stato di Catania ha effettuato un maxi sequestro di oltre 200 kg di esplosivi nascosti in un garage, segnando una significativa operazione contro la detenzione illegale di materiale esplosivo.

Controlli anti abusivismo: nuovo sequestro di frutta e verduraA Brindisi, le forze dell’ordine hanno sequestrato oggi grandi quantità di frutta e verdura, per via di venditori che operavano senza autorizzazioni.

