Un uomo di 32 anni è stato denunciato dopo aver condotto un’auto rubata senza patente, tentando una fuga a tutta velocità lungo le strade di Cremona. L’episodio si è concluso con un lungo inseguimento che ha coinvolto le forze dell’ordine, portando al suo arresto e al sequestro del veicolo. La polizia ha riferito che l’automobilista ha evitato i controlli e ha tentato di dileguarsi.

Cremona, 30 marzo 2026 – Alla guida senza patente tenta una folle fuga a tutta velocità per le vie della città. Momenti di grande concitazione si sono vissuti nella mattinata di sabato per le strade di Cremona, quando un normale controllo si è trasformato in un inseguimento ad alto rischio. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona hanno denunciato un uomo di 32 anni, pregiudicato, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida senza patente e resosi protagonista di una spericolata fuga nel traffico cittadino. Mantova, alla guida senza patente (ma con un’ascia sotto il sedile) fugge all’alt e semina il panico: bloccato e arrestato Tutto ha avuto inizio in via Trebbia, quando una pattuglia dell'Arma ha incrociato un'autovettura guidata dal 32enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guida senza patente un'auto rubata: 32enne denunciato dopo un lungo inseguimento

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