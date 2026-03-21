La Polizia di Stato ha denunciato in libertà un uomo di 64 anni di nazionalità tedesca, sospettato di aver commesso furti in diversi bar della Valle d’Itria. L’indagine riguarda episodi di furto avvenuti nella zona, che hanno portato all’identificazione del sospettato. Le forze dell’ordine hanno raccolto elementi sufficienti per formalizzare la denuncia senza procedere all’arresto.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino di nazionalità tedesca di 64 anni ritenuto presunto responsabile del reato di furto. Il personale del Commissariato di Martina Franca da alcune settimane era sulle tracce di uno straniero che si era reso responsabile di diversi furti all’interno dei bar della zona, episodi che avevano creato forte preoccupazione tra i commercianti. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il presunto ladro, apparentemente trasandato, si fingeva cliente per poi, approfittando della distrazione dei dipendenti, impossessarsi dei contenitori destinati alla raccolta delle mance o delle offerte per iniziative di solidarietà, in alcuni casi anche per somme pari a centinaia di euro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Furti nei bar della Valle d’Itria, denunciato 64enne tedesco

Articoli correlati

Martina Franca: stasera “La corrida della Valle d’Itria” Teatro NuovoDi seguito il comunicato: Una serata all’insegna del divertimento aspettando l’Epifania.

Furti nei negozi, denunciato ladro serialeProsegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità condotta dai Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, ulteriormente...

Una raccolta di contenuti su Furti nei bar della Valle d'Itria...

Discussioni sull' argomento Decine di raid, Nembro nella morsa del ladro con lo zainetto giallo; Furti a raffica a Morbegno: banda in azione per due notti consecutive; Capodanno in Prato della Valle, i dj di Radio Company poi il volteggio di mille droni racconterà la storia della città; Ha messo a segno sei furti e rapine in due settimane: chiesta condanna a 7 anni.

Furti nei negozi: due fogli di via obbligatori per un 31enne e una 50enne #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook

Furti e rapine tra Brindisi e Taranto, in carcere due fratelli - News x.com