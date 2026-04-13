Piccoli borghi grandi idee | nella Valle del Turano l’esempio virtuoso di Posticciola

Nella Valle del Turano, vicino a Roma, si trovano piccoli borghi che mostrano un esempio di creatività e collaborazione tra cittadini. Tra natura e tranquillità, alcune comunità locali hanno sviluppato iniziative innovative per valorizzare il territorio e promuovere la vita in paese. Queste realtà dimostrano come anche in luoghi di piccole dimensioni si possano mettere in atto progetti che coinvolgono gli abitanti e attirano attenzione.

A due passi da Roma, nel cuore della Valle del Turano, tra natura e silenzi, esistono realtà straordinarie, in grado di sorprendere per creatività e spirito comunitario. Piccoli borghi che, pur lontani dai grandi circuiti turistici, riescono a reinventarsi con idee originali e partecipate. È il caso di Posticciola, un esempio concreto e virtuoso di come tradizione e innovazione possano convivere davvero. LEGGI ANCHE: Museo del Novecento, quattro nuovi progetti per la Milano Art Week Posticciola: un museo diffuso tra storia e creatività. Affacciato sul lago del Turano e a pochi chilometri da Rieti, Posticciola è una piccola frazione che ha trasformato le sue stradine in un vero museo a cielo aperto.🔗 Leggi su Funweek.it Piccoli "leader", grandi idee. L’impegno per una scuola miglioreIn questo anno scolastico si è svolta l’elezione del rappresentante di classe, lo school council, che riunisce tutti i bambini delle classi terze... Escursione in mountain bike "Nella Valle del Fasanella": 8 marzo alternativo nei borghi degli AlburniL'iniziativa, organizzata da Alburni Outdoor, prevede un percorso di circa 45 chilometri con 1.