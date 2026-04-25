Lazio ponte del 25 aprile | tra eventi nei borghi e traffico a Frosinone

Durante il ponte del 25 aprile nel Lazio, si sono svolti vari eventi nei borghi della regione, mentre a Frosinone si è giocata la partita tra Frosinone e Carrarese. Nonostante l’afflusso di visitatori e tifosi, la viabilità è rimasta fluida e senza particolari disagi. Sono stati registrati alcuni rallentamenti nelle zone centrali di alcune città, ma nel complesso il traffico ha mantenuto un andamento regolare.

? Cosa sapere Tra eventi nei borghi e partita Frosinone-Carrarese, la viabilità nel Lazio resta fluida.. L'aumento dei flussi verso le aree verdi e lo stadio Stirpe richiede monitoraggio.. Il 25 aprile 2026 vede la rete stradale del Lazio in una fase di relativa calma, nonostante le previsioni di un aumento della mobilità verso i borghi e le zone naturali a causa del clima mite e delle numerose manifestazioni previste per il ponte festivo. Secondo i dati aggiornati alle ore 09:40 di questa mattina, la circolazione nella regione non presenta al momento criticità rilevanti. Tuttavia, l’afflusso di visitatori verso le località turistiche è destinato a crescere sensibilmente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio, ponte del 25 aprile: tra eventi nei borghi e traffico a Frosinone Notizie correlate Ponte del 25 aprile: tra borghi e mercatini, l’Emilia-Romagna si animaIl fine settimana del 25 aprile in Emilia-Romagna si prospetta come un mosaico di occasioni all’aria aperta, tra temperature che sfioreranno i 28... Maxi ponte tra 25 aprile e 3 maggio, Anas: traffico intenso sulle StataliSi avvicinano il 25 aprile e il 1° maggio e Anas evidenzia come quest'anno il ‘maxi ponte di primavera’ vedrà 95 milioni di veicoli sulle strade e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Weekend 25 e 26 aprile a Roma e nel Lazio: sagre, mostre, musica e gite provincia per provincia; Ex scuderie nobiliari trasformate nel paradiso dei sommelier: il segreto del Lazio per il ponte del 25 aprile; Eventi Lazio fino al 26 aprile 2026: sagre, festival, mostre e idee per il 25 aprile; Meteo: torna l’alta pressione su Lazio e Abruzzo, sole protagonista per il ponte del 25 Aprile. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene regolare ... romadailynews.it Traffico Lazio del 25-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio sulla via Pontina per lavori ricordiamo la chiusura dell'uscita di via di Trigoria per coloro che provengono da Latina fino alla ... romadailynews.it Così #Sarri ha rilanciato la Lazio: tutte le mosse tattiche del Comandante x.com Le Lazio il fascicolo sanitario e’ un flop, il commento di Rocca - facebook.com facebook