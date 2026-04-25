Lazio ponte del 25 aprile | tra eventi nei borghi e traffico a Frosinone

Da ameve.eu 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il ponte del 25 aprile nel Lazio, si sono svolti vari eventi nei borghi della regione, mentre a Frosinone si è giocata la partita tra Frosinone e Carrarese. Nonostante l’afflusso di visitatori e tifosi, la viabilità è rimasta fluida e senza particolari disagi. Sono stati registrati alcuni rallentamenti nelle zone centrali di alcune città, ma nel complesso il traffico ha mantenuto un andamento regolare.

? Cosa sapere Tra eventi nei borghi e partita Frosinone-Carrarese, la viabilità nel Lazio resta fluida.. L'aumento dei flussi verso le aree verdi e lo stadio Stirpe richiede monitoraggio.. Il 25 aprile 2026 vede la rete stradale del Lazio in una fase di relativa calma, nonostante le previsioni di un aumento della mobilità verso i borghi e le zone naturali a causa del clima mite e delle numerose manifestazioni previste per il ponte festivo. Secondo i dati aggiornati alle ore 09:40 di questa mattina, la circolazione nella regione non presenta al momento criticità rilevanti. Tuttavia, l’afflusso di visitatori verso le località turistiche è destinato a crescere sensibilmente.🔗 Leggi su Ameve.eu

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