Valerio Scettri conquista il podio di classe nel Rally del Friuli Venezia Giulia

Valerio Scettri, due volte campione in carica nella Coppa Rally ACI Sport di quinta zona, ha ottenuto un terzo posto di classe al Rally del Friuli Venezia Giulia, primo appuntamento della stagione. Nonostante un avvio al di sotto delle aspettative, il pilota ha concluso la gara con un risultato considerato positivo, considerando le difficoltà incontrate durante la corsa. La competizione si è svolta sulle strade della regione, con condizioni che hanno reso impegnativo il percorso.

Non è stato l'avvio che il due volte campione in carica nella Coppa Rally ACI Sport di quinta zona si aspettava ma il bilancio del Rally del Friuli Venezia Giulia, round inaugurale della serie, viene accolto con positività da Valerio Scettri, date le condizioni nelle quali è maturato un terzo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate friuli venezia giulia in arrivo per scettriIl tempo dell'attesa è quasi giunto al proprio epilogo e, con l'arrivo del Rally del Friuli Venezia Giulia, la Coppa Rally ACI Sport di quinta zona è... Edoardo De Antoni al Rally del Friuli Venezia GiuliaÈ un'apparizione extra campionato ma gli stimoli per puntare in alto sono davvero tanti, in attesa di salire sulla pedana del prossimo Rally del...