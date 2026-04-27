friuli venezia giulia in arrivo per scettri

Il Rally del Friuli Venezia Giulia si svolgerà presto, segnando l'inizio della quinta zona della Coppa Rally ACI Sport. Alla gara parteciperà Valerio Scettri, che ha vinto due volte il titolo nella categoria A7. La competizione rappresenta un momento importante per il rally locale, con molti equipaggi pronti a sfidarsi sulle strade della regione. L’evento è atteso con interesse dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.

Il tempo dell'attesa è quasi giunto al proprio epilogo e, con l'arrivo del Rally del Friuli Venezia Giulia, la Coppa Rally ACI Sport di quinta zona è pronta ad aprire il sipario, contando al via il due volte detentore del titolo in A7 Valerio Scettri. Il pilota di Lozzo Atestino sarà quindi punto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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