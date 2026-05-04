Valeria Parrella | Con Giovanna d’Arco racconto il presente | giovani Gaza e le parole della madre di Regeni

Valeria Parrella ha scelto di interpretare Giovanna d’Arco come simbolo del tempo attuale, collegandola ai temi della fame a Gaza e alla ribellione dei giovani. Nel suo racconto include anche le parole della madre di Regeni, evidenziando così le voci di chi affronta ingiustizie e oppressioni. La narrazione mira a mettere in luce le sfide di oggi attraverso figure storiche e testimonianze dirette.

Valeria Parrella racconta Giovanna d’Arco come figura politica per leggere il presente: dalla fame di Gaza alla ribellione dei giovani, usando anche le parole della madre di Regeni, contro paura e conformismo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Valeria Parrella ospite all’Institut Français di Napoli, in occasione dell’uscita del nuovo romanzo "La ragazzina"In occasione dell’uscita di La ragazzina, il nuovo romanzo di Valeria Parrella pubblicato da Feltrinelli, Librerie Feltrinelli presenta un incontro... Le parole di Luigi Tenco per osservare il presente: Carmelo Crisafulli in scena con “Ciao amore”Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Non è una biografia... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La ragazzina: grazie a Giovanna d’Arco, Valeria Parrella ci racconta le adolescenti di oggi; Non spegnerete le ceneri della ragazzina, la Giovanna d’Arco di Valeria Parrella; Con il corpo e il carattere della pulzella d’Orléans; Valeria Parrella: la mia Giovanna d'Arco è dentro Greta Thunberg ma anche tutte noi ragazzine. Valeria Parrella: Con Giovanna d’Arco racconto il presente: giovani, Gaza e le parole della madre di RegeniValeria Parrella racconta Giovanna d’Arco come figura politica per leggere il presente: dalla fame di Gaza alla ribellione dei giovani, usando anche ... fanpage.it La ragazzina, Valeria Parrella ci insegna che il coraggio di opporsi non ha tempoIn La ragazzina, Valeria Parrella racconta la sua storia per quello che è anche oggi: la storia di una ragazza che rivendica la propria voce e il proprio spazio nel mondo. libreriamo.it Grazie a “La ragazzina”, nuovo romanzo di Valeria Parrella, l’impresa storica di Giovanna d’Arco ci parla ancora una volta. E ci porta dritti al presente, alla condizione di ogni ragazzina del mondo di oggi, che deve trovare il modo di farsi ascoltare. La scrittrice - facebook.com facebook Come si fa a non voler bene a Valeria Parrella Alla sua capacità di cucire passato e presente, storia e cronaca, personale e eterno Leggete La ragazzina, titolo che nel mio cuore omaggia Elsa Morante e quel mondo salvato dai ragazzini, su cui a volte si sc x.com