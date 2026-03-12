Le parole di Luigi Tenco per osservare il presente | Carmelo Crisafulli in scena con Ciao amore

Carmelo Crisafulli interpreta “Ciao amore”, uno spettacolo che utilizza le parole di Luigi Tenco per riflettere sul presente. Il progetto non si limita a ricostruire una biografia o a rievocare eventi passati, ma si configura come un dispositivo teatrale che mette in dialogo le parole dell’artista con il mondo attuale, offrendo così una prospettiva diversa sulla condizione contemporanea.

Non è una biografia né una rievocazione, ma un dispositivo teatrale che mette in dialogo le parole di Luigi Tenco con il presente, assumendo il lavoro attoriale come lente attraverso cui osservare una condizione più ampia. S'intitola "Ciao Amore", lo spettacolo in programma alle 21 di sabato 14 marzo al Piccolo Teatro dei Biscottari, al civico 27 di via dei Biscottari.In scena, Carmelo Crisafulli non rappresenta soltanto se stesso, ma diventa figura esemplare di una precarietà che attraversa il mondo del lavoro contemporaneo.

