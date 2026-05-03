Valanga sul Gran Sasso rifugio raso al suolo | Poteva essere un secondo Rigopiano

Una valanga ha colpito il Gran Sasso, causando il crollo di un rifugio che si trovava in quella zona. Un allarme era stato lanciato in precedenza dal sindaco di Fano Adriano, che aveva segnalato possibili rischi legati a condizioni di maltempo. La struttura coinvolta è stata completamente rasa al suolo, e le autorità stanno ancora valutando le conseguenze dell’evento. Non sono stati riportati feriti o vittime al momento.

Una valanga si è staccata improvvisamente dalle pendici del Gran Sasso, distruggendo il rifugio del Monte. La fortuna, e una buona dose di precauzione, ha prevenuto l'ennesima tragedia in montagna: "Se ci fossero stati degli ospiti, oggi parleremmo di un Rigopiano bis", ha commentato il sindaco di Fano Adriano (Teramo), Luigi Servi. Il riferimento è al disastro che si è consumato sul versante pescarese dello stesso Gran Sasso il 18 gennaio 2017, quando una massa nevosa investì un hotel pieno di clienti uccidendo 29 persone.,, Il rifugio del Monte era situato a circa 1.600 metri di altitudine. Sorgeva lungo il Sentiero Italia, nella vallata dominata dalla cima di Male Cupo, ed era una delle mete preferite per i montanari amanti del trekking e per gli escursionisti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Valanga sul Gran Sasso, rifugio raso al suolo: "Poteva essere un secondo Rigopiano" Notizie correlate Slavina si stacca e distrugge un rifugio sul Gran Sasso, il sindaco: "Poteva essere una Rigopiano-bis"Tragedia sfiorata sul Gran Sasso dove una slavina nelle ultime ore si è staccata sul monte Corvo, a 1. Valanga distrugge rifugio sul Gran Sasso a Fano Adriano. Sindaco: “Se ci fossero stati ospiti, oggi parleremmo di un Rigopiano bis”(Adnkronos) – "Una slavina ha distrutto il rifugio situato sulla nostra montagna. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gran Sasso, distrutto da una valanga il rifugio delle Solagne; Valanga sul Gran Sasso travolge il rifugio delle Solagne: nessun ferito; Monte Corvo, valanga distrugge rifugio. Nessun ferito; Distrutto da una valanga un rifugio sul Gran Sasso. Gran Sasso, 72enne disperso nell’area di Monte CorvoRicerche sul Gran Sasso per Mario Di Clemente, 72 anni, disperso nella zona di Monte Corvo dopo un’escursione. In campo Soccorso alpino, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, 118 e carabinieri, con el ... laquilablog.it Gran Sasso, 72enne ritrovato dopo una notte all’addiaccio sul Monte CorvoRicerche sul Gran Sasso per Mario Di Clemente, 72 anni, disperso nella zona di Monte Corvo dopo un’escursione. In campo Soccorso alpino, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, 118 e carabinieri, con el ... laquilablog.it Gran Sasso, una slavina distrugge il "Rifugio del Monte": nessun ferito. IL VIDEO https://www.ladige.it/video/gran-sasso-una-slavina-distrugge-il-rifugio-del-monte-nessun-ferito-1.4355016p=1 facebook