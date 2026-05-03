Slavina si stacca e distrugge un rifugio sul Gran Sasso il sindaco | Poteva essere una Rigopiano-bis

Una slavina si è staccata sul Gran Sasso, precisamente sul Monte Corvo a circa 1.500 metri di altitudine, coinvolgendo un rifugio situato nella zona. Il sindaco ha commentato l’evento, affermando che la situazione avrebbe potuto essere analoga alla tragedia di Rigopiano. L’episodio si è verificato nelle ultime ore, provocando danni alla struttura e creando preoccupazione tra residenti e soccorritori. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’accaduto.

Tragedia sfiorata sul Gran Sasso dove una slavina nelle ultime ore si è staccata sul monte Corvo, a 1.650 metri di altezza, distruggendo quasi completamente il rifugio del Monte. A darne notizia il sindaco di Fano Adriano ( Teramo), Luigi Servi, che all'Ansa ha dichiarato: "Poteva essere una.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Gran Sasso, valanga distrugge il rifugio: riapre il caso del passato? Cosa sapere Una valanga distrugge il rifugio dello Stazzo di Solagne nel Parco Nazionale Gran Sasso Laga. Slavina sfiora il disastro sul Gran Sasso: salvati residenti per un soffioTeramo - Evacuazioni preventive e monitoraggi evitano conseguenze gravi mentre una massa di neve travolge strada e lambisce abitazioni ai Prati di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Slavina si stacca sul Gran Sasso e distrugge un rifugio, nessun ferito; Gran Sasso, una slavina distrugge il Rifugio del Monte: nessun ferito; Valanga della Tsanteleina, un testimone: il giorno prima gita interrotta per maltempo. Slavina si stacca sul Gran Sasso e distrugge un rifugio, nessun ferito(ANSA) - PESCARA, 03 MAG - Una slavina si è staccata a 1.650 metri sul Monte Corvo, uno dei principali rilievi del Gran Sasso, distruggendo quasi completamente il Rifugio del Monte, uno dei tanti inse ... msn.com Slavina distrugge rifugio sul Gran Sasso: nessun feritoUna slavina si è staccata sul Monte Corvo, nel massiccio del Gran Sasso, radendo al suolo lo storico Rifugio del Monte a quota 1.650 metri. Il sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi, ha confermato che l ... tg24.sky.it Sky tg24. . Una slavina si è staccata sul Monte Corvo, nel massiccio del Gran Sasso, radendo al suolo lo storico Rifugio del Monte a quota 1.650 metri. Il sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi, ha confermato che la struttura era deserta al momento del crollo. "Po facebook