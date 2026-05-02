Una recente dichiarazione di una psicoterapeuta ha suscitato reazioni contrastanti sui social media. L’esperta ha affermato che dire “ti amo” ai figli potrebbe essere sbagliato, suscitando numerose discussioni online. La frase ha diviso il pubblico, con molti utenti che hanno espresso sorpresa e altri che hanno difeso la posizione dell’esperta. La discussione riguarda il modo in cui i genitori comunicano affetto ai figli e le implicazioni di certe espressioni emotive.

Sui social è in corso un acceso dibattito sul linguaggio affettuoso da utilizzare con i propri figli. A dare il via alla discussione è stata un’affermazione della psicoterapeuta Stefania Andreoli, che ha ribadito di trovare profondamente sbagliato il dire “ti amo” ai propri figli, cui sarebbe meglio riservare un “ti voglio bene”. Numerosi i genitori e i professionisti che si dichiarano in disaccordo. Dire “ti amo” ai figli “è sbagliato” Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice molto attiva sui social, è stata ospite di Marco Carrara ad Agorà, dove ha parlato del rapporto tra genitori e figli. “Dire ti amo ai figli? È tutto sbagliato” ha affermato la psicoterapeuta.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stefania Andreoli, “dire ti amo ai figli è sbagliato”: sul web scoppia la bufera contro la psicoterapeuta

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