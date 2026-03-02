La fuga dalla polizia poi lo schianto mortale | così i ladri hanno distrutto una famiglia

Nella periferia est della capitale, una notte di violenza si è conclusa con un incidente mortale. I ladri, dopo aver tentato di fuggire dalla polizia, hanno causato uno schianto fatale. La fuga ha portato a conseguenze tragiche, lasciando una famiglia distrutta e una comunità sconvolta. La scena si è svolta sotto gli occhi di testimoni e delle forze dell’ordine presenti sul posto.

Auto in fuga dalla polizia invade la corsia opposta e si scontra frontalmente con una vettura: morti padre, madre e figlio. Tre arresti, altri complici ricercati Una notte di violenza e sirene si è trasformata in una tragedia irreparabile nella periferia est della capitale. Un inseguimento tra polizia e un’auto sospetta si è concluso con un violento impatto frontale che ha provocato la morte di un’intera famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura in fuga non si era fermata a un controllo degli agenti. Dopo diversi minuti di corsa ad alta velocità tra le strade del quartiere, il conducente ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro un’auto che procedeva regolarmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it

Ladri in fuga dalla polizia a Roma e incidente devastante, famiglia sterminata: poco prima la visita del Papa

La Porsche contromano, poi lo schianto mortale: tragedia in galleria, immagini spaventose

