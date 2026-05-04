Roberto Bordin va a vedere la partita del figlio in moto si schianta e muore 60enne Gravissima la moglie in sella dietro di lui e un 16enne

Da ilgazzettino.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 60 anni è morto dopo un incidente avvenuto mentre si recava a vedere la partita di calcio del figlio. La moto su cui viaggiava si è scontrata con un'altra moto a Ferrara, provocando un incidente grave. La moglie, che era in sella dietro di lui, è rimasta gravemente ferita, così come un ragazzo di 16 anni che era con loro. L’incidente è avvenuto nel territorio di Montebelluna.

MONTEBELLUNA Vanno a vedere la partita di calcio del figlio a Ferrara e si schiantano contro un’altra moto ad alta velocità: l’ennesimo tragico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Mazzorno Sinistro, lungo la strada arginale del Po tra Adria e Porto Viro, in provincia di Rovigo. Il bilancio è pesantissimo: Roberto Bordin, 60 anni, è morto sul colpo. In sella con lui la moglie, A.M., 55enne, anche lei scagliata sull’asfalto dall’urto e rimasta gravemente ferita. Rischia la vita anche il ragazzo di 16 anni a bordo del motociclo contro il quale si sono schiantati, ricoverato in terapia intensiva. E il figlio ventiquattrenne della coppia, che li aspettava al palazzetto, non li ha più visti arrivare.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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