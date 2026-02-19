va a trovare le figlie 85enne torna e trova la casa occupata da una cingalese

Un’anziana di 85 anni, residente al Corviale, è tornata a casa e ha scoperto che qualcuno aveva occupato il suo appartamento. La donna, che era andata a trovare le figlie, ha trovato la casa occupata da una donna cingalese. La scoperta l’ha lasciata senza parole e ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine. La proprietaria non ha riconosciuto l’intrusa e ora si cerca di capire come sia stato possibile l’occupazione. La vicenda si è verificata in un complesso abitativo del quartiere.

Le hanno occupato l’appartamento mentre si trovava a casa delle figlie. Una donna di 85 anni, residente al Corviale. Una volta in casa ha trovato la porta sbarrata e all’interno una occupante abusiva. È accaduto in una casa popolare in largo Emilio Quadrelli. Richiesto l’intervento alle forze dell’ordine l’occupante abusiva è stata identificata e denunciata. La segnalazione è arrivata alle 9:00 di lunedì 16 febbraio da parte delle figlie della donna, che hanno denunciato di aver trovato casa della mamma occupata da una persona a loro sconosciuta, che dopo essere entrata nell’appartamento Ater ha cambiato la serratura chiudendosi all’interno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

