C’è un pitbull che azzanna gli altri cani Quarta aggressione in un mese E i residenti hanno paura

Un pitbull ha morso altri cani, provocando la quarta aggressione in un mese e facendo crescere la paura tra i residenti. Lunedì sera, lungo via Garibaldi a Carmignano, il cane ha aggredito un husky che tornava a casa con il suo padrone, lasciando tutti scioccati per la violenza dell’attacco.

Carmignano, 15 febbraio 2026 – Di ritorno dalla passeggiata serale, col padrone, in via Garibaldi un cane husky è stato travolto dalla furia dell’ormai noto pitbull di Comeana. Il pitbull era nuovamente libero, senza museruola e questa è la quarta aggressione in un mese. La prima, lo ricordiamo, fu il 14 gennaio scorso quando il pitbull in piazza Scalpellini prese un cane di piccola taglia che passeggiava con una ragazza e dovettero intervenire i volontari della Misericordia per bloccare il cane. Fu recuperato dal padrone e messo in automobile ma, alla vista di un altro canino, si lanciò dal finestrino rimasto aperto e azzannò pure quello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Grave ferimento a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove ieri sera un pitbull ha azzannato una bambina di soli due anni all’interno di un’abitazione privata.

A Scafati, in provincia di Salerno, si è verificato un episodio di grave aggressione: un bambino di 13 mesi è stato morsi da un cane di famiglia.

ULTIM'ORA PITBULL ATTACCA IL PROPRIETARIO IN CASA: LA MOGLIE LO UCCIDE A COLTELLATE - CAPENA

