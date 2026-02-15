C’è un pitbull che azzanna gli altri cani Quarta aggressione in un mese E i residenti hanno paura
Un pitbull ha morso altri cani, provocando la quarta aggressione in un mese e facendo crescere la paura tra i residenti. Lunedì sera, lungo via Garibaldi a Carmignano, il cane ha aggredito un husky che tornava a casa con il suo padrone, lasciando tutti scioccati per la violenza dell’attacco.
Carmignano, 15 febbraio 2026 – Di ritorno dalla passeggiata serale, col padrone, in via Garibaldi un cane husky è stato travolto dalla furia dell’ormai noto pitbull di Comeana. Il pitbull era nuovamente libero, senza museruola e questa è la quarta aggressione in un mese. La prima, lo ricordiamo, fu il 14 gennaio scorso quando il pitbull in piazza Scalpellini prese un cane di piccola taglia che passeggiava con una ragazza e dovettero intervenire i volontari della Misericordia per bloccare il cane. Fu recuperato dal padrone e messo in automobile ma, alla vista di un altro canino, si lanciò dal finestrino rimasto aperto e azzannò pure quello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Frosinone, pitbull azzanna bimba di 2 anni
Grave ferimento a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove ieri sera un pitbull ha azzannato una bambina di soli due anni all’interno di un’abitazione privata.
Pitbull azzanna bimbo di 13 mesi: tragedia a Scafati
A Scafati, in provincia di Salerno, si è verificato un episodio di grave aggressione: un bambino di 13 mesi è stato morsi da un cane di famiglia.
ULTIM'ORA PITBULL ATTACCA IL PROPRIETARIO IN CASA: LA MOGLIE LO UCCIDE A COLTELLATE - CAPENA
Bimba di due anni azzannata e scaraventata contro un muro da un pitbull, il cane ucciso a coltellatePaura a Ceccano, dove una bimba di due anni è stata azzannata da un pitbull. Ferito anche il compagno della zia intervenuto per salvarla, ha ucciso il cane a coltellate. fanpage.it
Paura a Ceccano, bambina di due anni aggredita da un pitbull: il cane ferito a morte da un familiareBambina di due anni aggredita da un pitbull a Ceccano: 42enne interviene e ferisce a morte l’animale. Le indagini sono in corso. notizie.it
Una bambina di due anni è ricoverata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dopo essere stata aggredita dal pitbull di famiglia nell’abitazione di Ceccano, in provincia di Frosinone. L’animale l’avrebbe attaccata all’improvviso, mordendola a un braccio e scar facebook