Va a fare la spesa e le rubano la borsa | arrestati 3 ladri

Una donna stava facendo la spesa quando è stata derubata della borsa da tre persone. Non è riuscita a bloccarli, ma ha fornito ai carabinieri una descrizione dettagliata dei malviventi. In breve tempo, i militari sono riusciti a identificarli e ad arrestarli. I tre sono stati portati in caserma e ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Non ha potuto fermarli, ma li ha descritti bene ai carabinieri tanto che nel giro di poco tempo li hanno individuati e fermati. Con se avevano ancora la refurtiva. Si tratta di tre persone, due uomini e una donna, di origini peruviane, ma provenienti da Milano, già note alle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Ladri rubano 13 telefoni e scappano dopo la scarica di fumo nel negozio (video): arrestati nonostante la fuga a TorinoA Torino, nei giorni scorsi, gli agenti della polizia hanno arrestato due ladri poco dopo un furto in un negozio di cellulari in corso Giulio Cesare. Leggi anche: A Treviso rubano nell’ex convento, ma a fare la denuncia è la suora ‘sbagliata’ e i ladri restano impuniti Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dieci euro per un kg di fagiolini: il caro spesa per la guerra in Iran fa infuriare chi va al mercato; L’economia va benissimo. Parola di chi non fa la spesa; Conti pubblici, allarme rincari. La spesa è già ai limiti europei; Vola la spesa tax free in Italia, e i negozianti ticinesi arrancano. Covid. Trapani, donna positiva viola la quarantena e va a fare la spesa. Ora è accusata di epidemia colposaRicevuta la segnalazioe, i Carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del supermercato appurando che effettivamente la donna si era recata a fare la spesa il 3 novembre, ... quotidianosanita.it Va a fare la spesa e lascia il cane in auto con il finestrino aperto: rubatoUna breve sosta per la spesa, tanto è bastato perché dall'auto lasciata in sosta sparisse un cagnolino di razza. L'uomo che era sceso dall'auto quando è tornato dalla piccola spesa al ritorno al ... ilmessaggero.it Volevo dire grazie e fare i complimenti a questo ragazzo di Bologna che a soli 19 anni ci sta facendo sognare(al pari del nostro Jannik) CI AUGURIAMO RIPORTI IL TITOLO PILOTI DELLA FORMULA UNO IN ITALIA E POI LO VOGLIAMO IN FERRARI - facebook.com facebook . @RickyTrevisani: " @acmilan, tifosi grandiosi: avrebbero potuto andarsene al 25' senza fare danno" - #SassuoloMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com