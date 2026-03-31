A Treviso rubano nell'ex convento ma a fare la denuncia è la suora ‘sbagliata’ e i ladri restano impuniti

A Treviso, tre persone sono state sorprese mentre tentavano di svaligiare un ex convento. Tuttavia, la denuncia per il furto è stata presentata dalla suora che non è la titolare legale della proprietà. Di conseguenza, i ladri non sono stati incriminati né perseguiti.

Tre ladri sorpresi a rubare in un ex convento a Treviso resteranno impuniti. Dopo il furto, la querela non è stata presentata dalla madre superiora, la suora che detiene la titolarità giuridica. Processo bloccato dopo la dichiarazione di improcedibilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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