Ladri rubano 13 telefoni e scappano dopo la scarica di fumo nel negozio video | arrestati nonostante la fuga a Torino

Due persone sono state arrestate a Torino poco dopo aver rubato 13 telefoni all’interno di un negozio di cellulari situato in corso Giulio Cesare. Durante il tentativo di fuga, il negozio è stato interessato da una scarica di fumo, visibile anche in un video diffuso. Gli agenti di polizia sono intervenuti immediatamente e hanno fermato i due sospettati.

A Torino, nei giorni scorsi, gli agenti della polizia hanno arrestato due ladri poco dopo un furto in un negozio di cellulari in corso Giulio Cesare. Entrambi avevano provato a scappare, ma sono stati raggiunti, fermati e portati al carcere delle Vallette. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 4,30 di notte. Le telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale hanno ripreso quasi tutta la scena. Si vedono i due uomini che forzano la saracinesca, entrano dopo aver forzato la vetrata d’ingresso e selezionano la merce da portare via. In mano tengono uno zainetto, che viene riempito di telefoni. Intanto, si attiva la scarica di fumo dell’antifurto e scatta l’alert al titolare, che viene informato in diretta del furto, e i ladri si allontanano. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Ladri rubano 13 telefoni e scappano dopo la scarica di fumo nel negozio (video): arrestati nonostante la fuga a Torino Articoli correlati Colpo da 30mila euro in un negozio di ottica a Roma: ladri speronano la polizia, arrestati dopo fugaDue uomini sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Roma: furto da 30 mila euro in negozio di ottica a San Lorenzo, due ladri arrestati dopo la fugaDue individui sono stati arrestati a Roma dopo aver rubato fotocamere e obiettivi per un valore complessivo di 30. Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Ladri rubano 13 telefoni e scappano dopo la scarica di fumo nel negozio (video): arrestati nonostante la fuga a Torino; Rubano negli spogliatoi ma vengono scoperti: ladri beffati dai cellulari. Colpo in Barriera: rubati 13 smartphone, ma incastrati dai documenti nello zaino della refurtivaDopo la spaccata notturna, i due malviventi vengono fermati con 13 telefoni e le fotocamere puntate addosso. A tradirli, un permesso di soggiorno dimenticato tra la merce rubata ... torinoggi.it