Gli Stati Uniti hanno approvato in via d’emergenza la vendita di missili Patriot a Paesi del Golfo e a Israele, con un procedimento che ha accelerato le procedure di autorizzazione. La decisione riguarda forniture militari per un valore di miliardi di dollari e si inserisce in un contesto di rafforzamento delle capacità difensive nella regione. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui destinatari specifici.

Melanoma: è il terzo tumore più diffuso negli under 50. Cosa sapere e come proteggersi Gli Stati Uniti autorizzano forniture militari per miliardi di dollari a Paesi del Golfo e a Israele, con procedura d’emergenza che ha accelerato l’iter di approvazione. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato una serie di vendite militari a diversi Paesi del Medio Oriente, per un valore complessivo di miliardi di dollari, si apprende dall’Ansa Le autorizzazioni rientrano nel quadro della cooperazione militare statunitense con i Paesi alleati della regione e riguardano principalmente sistemi di difesa e armamenti di precisione. "Punto!" il Web Magazine è un giornale Fondato nel 2011 da Vincenzo Perfetto e Carmine Sgariglia.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - USA, via libera alla vendita di missili Patriot al Qatar

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Gli Usa approvano la vendita di Patriot al Qatar per 4 miliardi #ANSA x.com