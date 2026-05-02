Il Dipartimento di Stato ha dato il via libera alla vendita di sistemi missilistici Patriot al Qatar, per un valore di circa 4 miliardi di dollari. La decisione riguarda un accordo tra le autorità statunitensi e il governo del Qatar, senza dettagli aggiuntivi sui termini specifici della transazione. L'annuncio è stato comunicato ufficialmente, confermando l’approvazione formale per questa vendita militare internazionale.

Il Dipartimento di Stato ha approvato la vendita di missili Patriot al Qatar per 4 miliardi di dollari. E’ quanto si legge in una nota Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato ieri che il Segretario di Stato Marco Rubio ha stabilito che lo stato di emergenza richiedeva un’azione immediata e ha pertanto rinunciato all’esame del Congresso. Le approvazioni includono 4,01 miliardi di dollari per i servizi di supporto alla difesa aerea e missilistica Patriot per il Qatar e 992,4 milioni di dollari per i sistemi d’arma di precisione avanzati (Apkws). Il Kuwait ha ottenuto l’autorizzazione ad acquistare un sistema integrato di comando e controllo per un valore di 2,5 miliardi di dollari, mentre Israele ha ricevuto l’approvazione per l’acquisto di Apkws per un valore di 992,4 milioni di dollari.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Usa, ok vendita di Patriot al Qatar per 4 miliardi di dollari

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