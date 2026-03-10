Il governo di Zelensky ha proposto agli Stati Uniti e ai paesi del Golfo un accordo che prevede la vendita di droni capaci di neutralizzare gli Shahed. Il pacchetto include anche tecnici e istruttori per l’uso di questi dispositivi. La proposta si inserisce in un progetto volto a bloccare le operazioni di questi droni e a rafforzare la difesa con missili Patriot.

Il pacchetto comprende droni in grado di neutralizzare gli Shahed, oltre a tecnici e istruttori per utilizzarli. Volodymyr Zelensky tenta di entrare nella partita iraniana offrendo ai paesi del Golfo finiti sotto il fuoco di Teheran quanto di meglio l’Ucraina può offrire sul piano bellico. La partenza di un gruppo di addestratori è prevista per oggi, ha detto ieri il presidente ucraino ieri durante un incontro con il primo ministro olandese Rob Jetten, mettendo sul piatto il surplus produttivo ucraino di velivoli senza pilota: “Siamo pronti a vendere il volume che il nostro esercito non sta utilizzando. In linea di principio, è abbastanza grande. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra all’Iran, il progetto di Zelensky: vendere a Usa e paesi del Golfo droni per bloccare gli Shahed in cambio di missili Patriot

Articoli correlati

Droni anti-Shahed in cambio di missili Patriot: cosa c'è dietro la mossa di ZelenskyIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha offerto il know-how dell’Ucraina per rispondere all’ondata di droni iraniani che sta investendo le...

Dai Patriot al Thaad: come funziona lo "scudo" dei Paesi del Golfo contro missili e droni iranianiNegli ultimi giorni gli Stati del Golfo Persico hanno visto missili e droni iraniani volare nei propri spazi aerei e talvolta colpire anche...

Aggiornamenti e notizie su Guerra all'Iran il progetto di Zelensky...

Temi più discussi: La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione; LA NUOVA GUERRA ALL’IRAN; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo; Guerra all'Iran: il punto sulle operazioni e una prima analisi.

L'attacco all'Iran e il Medio Oriente in fiamme: cosa è accaduto in 7 giorni di guerraDopo una giornata di raid e esplosioni, alle 20:39 un altro FLASH dell'ANSA chiude la prima giornata di guerra: la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema iraniana. Viene chiuso lo Stretto di ... ansa.it

Guerra in Iran, dall'Italia armi di difesa e logistica, resta il nodo Samp TL'Italia è pronta a portare sistemi di difesa nei Paesi del Golfo per rafforzare lo scudo contro gli attacchi iraniani. Per questo tipo di supporto potrebbe non essere necessario un decreto ad hoc ma ... rainews.it

Donald Trump dice che "la guerra con l’Iran è praticamente conclusa", "non questa settimana, ma presto", mentre il segretario di Stato Rubio indica la distruzione del suo programma missilistico come l’obiettivo che consentirebbe di proclamare la vittoria e ferm - facebook.com facebook

I dati dell'ultimo rapporto Sipri. A fare da traino la guerra in Ucraina, con Kiev che è il primo importatore al mondo. Tra il 2021 e il 2025 gli Stati Uniti hanno accresciuto le loro esportazioni di sistemi verso il Vecchio Continente del 217%, che così supera il Medi x.com