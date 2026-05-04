Giovedì a Roma si svolgerà un incontro tra il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. La visita si inserisce in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e il Vaticano, con l’obiettivo di affrontare questioni legate alle relazioni bilaterali. La presenza del Papa Leone XIV sarà un elemento centrale nel tentativo di ricucire eventuali divergenze tra le parti.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio arriverà giovedì a Roma per incontrare il Segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, e Papa Leone XIV. Lo scopo apparente è quello di ricucire i rapporti dopo le recenti fratture e attriti. Tuttavia, visti i precedenti, è del tutto possibile che queste fratture non vengano sanate e possano addirittura aggravarsi. La Santa Sede è difficile da gestire senza una familiarità di lunga data. Ci sono molte questioni che dividono realmente la Santa Sede e gli Stati Uniti. Eppure oggi, più che mai, è importante che gli Stati Uniti – e in effetti tutte le altre nazioni – mantengano un buon rapporto con il Vaticano, sede della religione unificata più grande e influente del mondo.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Usa-Vaticano, come ricucire i rapporti. I suggerimenti di Sisci

Notizie correlate

Leggi anche: Marco Rubio dal Papa a Roma per ricucire i rapporti con il Vaticano, possibile un incontro con Giorgia Meloni

Leggi anche: Rubio a Roma per ricucire i rapporti tra Italia e Usa: ecco l’agenda della settimana

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La missione Usa per ricucire lo strappo, il Vaticano punta ai dossier ancora aperti; Rubio incontrerà papa Leone a Roma il 7 maggio: la mossa del segretario di Stato Usa per ricucire con il Vaticano; Rubio a Roma per ricucire con Vaticano e Meloni dopo le tensioni; RUBIO IN ITALIA E VATICANO: IL TENTATIVO USA DI RICUCIRE LE RELAZIONI BILATERALI.

La missione Usa per ricucire lo strappo, il Vaticano punta ai dossier ancora apertiA quasi un anno dall'ultimo incontro nel Palazzo Apostolico, pochi giorni dopo l'elezione di Leone XIV, il segretario di Stato americano Rubio torna nello studio papale con una ... ilmessaggero.it

Rubio in Italia tra Vaticano e governo, missione diplomatica per ricucire rapporti tesi con Italia e VaticanoIl segretario di Stato Usa atteso a Roma per incontri con autorità italiane e Santa Sede, sullo sfondo delle polemiche politiche delle ultime settimane ... rtl.it

La prima pagina di Gazzetta del Sud oggi in edicola https://gazzettadelsud.it/oggi-in-edicola/ Trump minaccia nuovi attacchi. Prove di disgelo Usa-Vaticano Il porto di Gioia Tauro perno della rotta alternativa a Hormuz La Regione Calabria "salva" 57 - facebook.com facebook

Usa, Rubio a Roma giovedì e venerdì per incontro con Meloni e il Papa, sul tavolo prove di disgelo con governo e Vaticano x.com