Usa sparatoria durante un raduno di giovani a Oklahoma | dieci persone in ospedale

Durante un raduno di giovani vicino a Oklahoma City, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto almeno dieci persone, tutte trasportate in ospedale. L'evento si è svolto in un'area vicino a un lago, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La polizia sta al momento accertando le cause dell'incidente e sta indagando sui responsabili. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle condizioni dei feriti.

Almeno 10 persone sono state portate in ospedale a seguito di una sparatoria avvenuta durante una festa in un lago vicino a Oklahoma City. La portavoce della polizia di Edmond, Oklahoma, Emily Ward, ha detto che le autorità hanno ricevuto numerose segnalazioni di spari contro un raduno di giovani vicino al lago Arcadia intorno alle 21. La portavoce ha detto che le vittime erano in varie condizioni. Arcadia Lake si trova a circa 13 miglia (21 chilometri) a nord di Oklahoma City, nel sobborgo di Edmond, una città di circa 100.000 abitanti. Il lago è un luogo popolare per picnic, campeggio, pesca e sport acquatici. Australia, a Port Lincoln la fioritura delle alghe causa la morte di oltre 5.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, sparatoria durante un raduno di giovani a Oklahoma: dieci persone in ospedale Notizie correlate Oklahoma, sparatoria durante una festa al lago Arcadia: ci sono feritiAlmeno dieci persone sono state trasportate in ospedale in seguito a una sparatoria avvenuta durante una festa al lago Arcadia, vicino a Oklahoma... Napoli, due giovani ferite da proiettili vaganti durante una sparatoria? Cosa sapere Due donne di 23 e 24 anni ferite da proiettili vaganti in via Correra a Napoli. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Usa, sparatoria durante un raduno di giovani a Oklahoma: dieci persone in ospedale; Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato un uomo. Il 'manifesto' dell'aggressore; Usa, sparatoria al Galà della stampa con Trump, arrestato l'aggressore; Spari al gala di Trump con i giornalisti, Obama condanna l'attacco. Usa, sparatoria durante un raduno di giovani a Oklahoma: dieci persone in ospedale(LaPresse) Almeno 10 persone sono state portate in ospedale a seguito di una sparatoria avvenuta durante una festa in un lago vicino a Oklahoma City. La portavoce della polizia di Edmond, Oklahoma, ... stream24.ilsole24ore.com Usa, 8 bambini morti in sparatoria in Louisiana Lite domestica | Killer ucciso durante inseguimento in autoVideo sparatoria Louisiana (Usa) al culmine di una lite domestica, ultime notizie: 8 bambini morti, il killer ucciso durante inseguimento in auto ... ilsussidiario.net Quanto costerebbe agli Usa abbandonare (davvero) la Nato - facebook.com facebook “Project Freedom”, il piano USA per scortare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz, NON scorterà le navi attraverso lo stretto di Hormuz. Sì, avete capito bene. La missione annunciata da Trump non prevede scorte della Marina militare americana. Gli Stat x.com