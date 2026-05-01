Due giovani donne di 23 e 24 anni sono state ferite da proiettili vaganti durante una sparatoria avvenuta in via Correra, nel quartiere Cavone di Napoli. I Carabinieri stanno indagando sull’accaduto, che coinvolge persone sconosciute. Nessuna delle due ferite ha subito conseguenze gravi. La zona è stata isolata per gli accertamenti e le verifiche dei militari.

? Cosa sapere Due donne di 23 e 24 anni ferite da proiettili vaganti in via Correra a Napoli.. I Carabinieri indagano su una sparatoria tra individui ignoti nel quartiere Cavone.. Due donne di 23 e 24 anni sono state colpite da proiettili vaganti in via Francesco Saverio Correra, nel cuore del centro storico di Napoli, durante una sparatoria avvenuta poco prima della mezzanotte tra le strade del quartiere Cavone. Il violento episodio di criminalità urbana si è consumato nel silenzio della notte, trasformando un momento di passaggio in una scena di guerriglia tra i vicoli. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, le due giovani erano probabilmente impegnate in una passeggiata quando sono state raggiunte dai colpi esplosi durante lo scontro armato tra individui ancora non identificati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, due giovani ferite da proiettili vaganti durante una sparatoria

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