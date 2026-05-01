Secondo alcune dichiarazioni recenti, l'ex presidente degli Stati Uniti ha ipotizzato un possibile ritiro di truppe statunitensi presenti in Italia e in Spagna a causa di tensioni all’interno della NATO. La proposta coinvolgerebbe circa 13.000 soldati in Italia e 4.000 in Spagna. La discussione riguarda un possibile riposizionamento delle forze militari statunitensi in Europa, in risposta a quanto sostenuto come crisi tra gli alleati.

? Cosa sapere Trump ipotizza il ritiro di truppe USA da Italia e Spagna per crisi NATO.. La decisione colpirebbe 13mila soldati in Italia e 4mila unità in territorio spagnolo.. Donald Trump ha ipotizzato lo scorso 30 aprile una drastica riduzione della presenza militare statunitense in Italia e Spagna, definendo l’aiuto ricevuto dai partner europei del tutto assente durante il conflitto in Iran. La dichiarazione, rilasciata dal comandante in capo nello Studio Ovale, mette sotto tiro i paesi della Nato che non hanno sostenuto le azioni americane nel Medio Oriente, estendendo la pressione già esercitata sulla Germania. La strategia di gestione delle alleanze promossa da Trump ha preso una piega estremamente dura verso i paesi mediterranei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump: possibile ritiro truppe USA in Italia e Spagna per crisi NATO

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