Usa Rudolph Giuliani ricoverato in condizioni critiche

Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York, si trova attualmente in un ospedale della Florida in condizioni considerate critiche. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sul motivo del ricovero o sulle sue condizioni di salute. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e delle persone che seguono le vicende legate all’ex politico. Al momento non sono stati forniti aggiornamenti sulla durata prevista del ricovero o su eventuali complicazioni.

(Adnkronos) – L'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani è ricoverato in un ospedale della Florida in condizioni critiche. Lo ha dichiarato il suo portavoce, Ted Goodman, su 'X' e lo ha confermato il presidente americano Donald Trump su Truth Social. "Il sindaco Rudy Giuliani è attualmente ricoverato in ospedale, dove si trova in condizioni. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Rudy Giuliani hospitalised in critical condition

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