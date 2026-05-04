L'ex sindaco di una grande città statunitense è stato ricoverato in ospedale con condizioni critiche, ma si trova in condizioni stabili secondo quanto comunicato dal suo portavoce. La notizia è arrivata pochi giorni dopo che l’ex politico aveva riferito di avere una voce non in perfetta forma durante un suo programma televisivo. La famiglia e i medici sono stati aggiornati sulle sue condizioni di salute.

L'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche ma stabili, ha dichiarato domenica il suo portavoce, pochi giorni dopo che il repubblicano, con voce rauca, aveva detto al pubblico del suo talk show che la sua voce non era "in perfetta forma". Il portavoce, Ted Goodman, non ha specificato cosa abbia causato il ricovero di Giuliani, 81 anni, da quanto tempo si trovi in ospedale o quale sia la sua prognosi. "Il sindaco Giuliani è un combattente che ha affrontato ogni sfida della sua vita con incrollabile forza, e sta combattendo con la stessa forza anche adesso", ha dichiarato Goodman in un comunicato. Ha aggiunto che Giuliani "rimane in condizioni critiche ma stabili".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rudolph Giuliani ricoverato in ospedale in condizioni critiche

Rudy Giuliani hospitalised in critical condition

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