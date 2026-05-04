Rudolph Giuliani ricoverato in condizioni critiche

L’ex sindaco di una grande città americana è stato ricoverato in ospedale e si trova in condizioni critiche, ma stabilizzate. La notizia è stata comunicata dal portavoce senza entrare nel dettaglio delle cause del ricovero. La persona ha ottantun anni e, secondo quanto riferito, non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

L’ex sindaco di New York Rudy Giuliani è ricoverato in ospedale in «condizioni critiche ma stabili», ha dichiarato domenica il suo portavoce, senza specificare la natura dei problemi di salute dell’ex avvocato ottantunenne. «Il sindaco Giuliani è un combattente che ha affrontato ogni sfida nella sua vita con incrollabile forza, e sta combattendo oggi con lo stesso livello di determinazione», ha aggiunto Ted Goodman, il suo portavoce, a X. Non ha specificato il nome della struttura in cui l’ex funzionario eletto è in cura, né la data del suo ricovero, ma ha chiesto preghiere per «il sindaco d’America, Rudy Giuliani». Il ricovero di Giuliani. Il New York Times ha riportato che è ricoverato in Florida.🔗 Leggi su Open.online Rudy Giuliani hospitalised in critical condition Notizie correlate Rudolph Giuliani ricoverato in ospedale in condizioni criticheL'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche ma stabili, ha dichiarato domenica il suo portavoce,... New York, l'ex sindaco Rudolph Giuliani ricoverato in condizioni criticheL’ex sindaco di New York ed ex consigliere del presidente Donald Trump, Rudolph Giuliani, è in condizioni critiche ma stabili in ospedale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rudolph Giuliani è ricoverato in condizioni critiche ma stabili; Rudolph Giuliani ricoverato in ospedale in condizioni critiche ma stabili; Ex sindaco di New York Giuliani ricoverato in condizioni critiche; Rudolph Giuliani ricoverato in ospedale in condizioni critiche, ma stabili. New York, l'ex sindaco Rudolph Giuliani ricoverato in condizioni criticheL'ex sindaco di New York ed ex consigliere del presidente Donald Trump, Rudolph Giuliani, è in condizioni critiche ma stabili in ospedale. Lo ha riferito il ... lapresse.it Rudolph Giuliani ricoverato in ospedale in condizioni criticheL'ex sindaco di New York ed ex legale di Trump in ospedale. Il tycoon: Che tragedia il fatto che sia stato trattato così male dai democratici. Aveva ragione su tutto ... ilgiornale.it Rudolph Giuliani ricoverato in ospedale in condizioni critiche - facebook.com facebook Rudolph Giuliani, l’ex sindaco di New York è in ospedale in gravi condizioni. Trump: “Vero guerriero” ift.tt/CyEGU7x x.com