USA incidente in atterraggio | volo partito da Venezia colpisce un palo e un furgone a Newark

Un aereo partito da Venezia e diretto a Newark ha avuto un incidente durante l'atterraggio. Il volo UA169, con 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio, ha colpito un palo della luce e un furgone presente sulla pista. L'incidente si è verificato mentre l'aereo stava tentando di fermarsi all'aeroporto internazionale di Newark Liberty. Non sono stati diffusi dettagli su eventuali feriti o danni.

Il volo UA169 decollato da Venezia con 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio a bordo ha urtato un palo della luce e un furgone durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Newark Liberty. Non si registrano feriti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Aereo da Venezia sfiora la tragedia: colpisce camion in autostrada durante l’atterraggio, il video chocIl volo United Airlines da Venezia urta palo e tir a Newark: 231 persone a bordo Un Boeing 767 della United Airlines proveniente da Venezia ha... Volo Ryanair partito da Bergamo, ci furono feriti per una turbolenza: l'Ansv classifica come "incidente"Un volo Ryanair da Bergamo a Bari è stato colpito da forte turbolenza causando diversi feriti, di cui uno grave ma non in pericolo di vita. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Usa, volo da Venezia tocca un lampione durante l’atterraggio a Newark. Urtato anche un furgone; Aereo con 221 passeggeri a bordo colpisce un palo della luce e un camion su un'autostrada durante l'atterraggio; A Newark volo da Venezia colpisce un palo della luce e un camion durante l’atterraggio | VIDEO; Un aereo United Airlines colpisce un palo della luce e un camion durante l'atterraggio. Volo da Venezia sfiora un furgone in autostrada (autista lievemente ferito) e tocca un lampione in atterraggio. Panico a bordo ma tutti illesiSi è rischiata la tragedia sopra i cieli del New Jersey a causa di un atterraggio movimentato di un aereo proveniente da Venezia. È in corso un’indagine dopo che un Boeing 767-424 di United Airlines h ... affaritaliani.it Aereo con 221 passeggeri a bordo colpisce un palo della luce e un camion su un'autostrada durante l'atterraggioL'incidente a un Boeing 767 di United Airlines partito da Venezia e diretto a Newark, negli Stati Uniti. Il volo è comunque atterrato in sicurezza: non ci sono feriti. Le autorità hanno aperto un'inch ... today.it Venezia Moderna - facebook.com facebook Ahmet Günestekin, l’artista curdo-turco più noto al mondo si racconta in una lunga intervista, quando a Venezia viene inaugurato il suo Palazzo Gradenigo, uno splendido edificio del Seicento che lui ha acquistato e restaurato per trasformarlo nella sede della x.com