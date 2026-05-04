Aereo da Venezia sfiora la tragedia | colpisce camion in autostrada durante l’atterraggio il video choc

Un aereo della United Airlines partito da Venezia e diretto a Newark ha rischiato un incidente mentre atterrava. Durante la fase di avvicinamento, il Boeing 767 ha colpito un palo e un trattore lungo la pista. A bordo c’erano 231 persone. Sono stati diffusi dei video che mostrano il momento in cui l’aereo si avvicinava alla pista, evidenziando la vicinanza a ostacoli lungo il percorso.

Il volo United Airlines da Venezia urta palo e tir a Newark: 231 persone a bordo. Un Boeing 767 della United Airlines proveniente da Venezia ha sfiorato una tragedia durante l’atterraggio negli Stati Uniti. Il velivolo ha colpito un palo della luce e un camion in corsa sull’autostrada del New Jersey mentre si trovava in fase di avvicinamento all’aeroporto di Newark. Un episodio impressionante, documentato da un video che sta facendo il giro del web. Il momento choc: l’impatto ripreso in diretta. Le immagini, registrate dalla telecamera a bordo del camion, mostrano l’attimo esatto dell’impatto. Nel video si vede il velivolo passare a bassissima quota sopra la carreggiata della New Jersey Turnpike, fino a quando una parte del carrello di atterraggio colpisce il mezzo pesante.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Aereo da Venezia sfiora la tragedia: colpisce camion in autostrada durante l’atterraggio, il video choc Notizie correlate Incidente all'aeroporto di LaGuardia a New York, aereo Air Canada contro un camion all'atterraggio: due mortiGiornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Aereo perde una ruota durante l’atterraggio: panico a bordoUn volo di linea partito dall’India e diretto in Thailandia si è trasformato in un’esperienza di paura per decine di passeggeri durante le delicate... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Voli alle stelle? 10 viaggi in treno spettacolari da fare ora; Aereo da Venezia sfiora la tragedia: colpisce camion in autostrada durante l’atterraggio, il video choc. Un aereo da Venezia tocca un palo atterrando a Newark, nessun feritoL'incidente a un Boeing 767-424 di United Airlines con 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio, che avrebbe anche sfiorato un furgone. Indagini in corso ... rainews.it