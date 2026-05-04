Gli Stati Uniti hanno il "controllo assoluto" dello Stretto di Hormuz e lo "stanno riaprendo". Lo ha affermato il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, in un'intervista a Fox News. Le forze armate americane "rispondono al fuoco solo quando vengono attaccate", ha aggiunto, sottolineando come quello attuale sia il "momento giusto" per i partner internazionali per intensificare la pressione sull'Iran. "Gli iraniani stanno cercando di limitare la libertà di navigazione internazionale nello Stretto di Hormuz mentre gli Stati Uniti lo stanno riaprendo - ha detto Bessent - Gli iraniani non hanno il controllo dello stretto. Noi abbiamo il controllo assoluto dello stretto".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Usa hanno il controllo, stiamo liberando Hormuz". La promessa di Bessent

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