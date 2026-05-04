USA budget sorveglianza a +17% | monitoraggio su 300 milioni di persone

Negli Stati Uniti, il budget destinato alla sorveglianza è aumentato del 17 per cento, con il monitoraggio di circa 300 milioni di persone. Le forze dell’ordine e le aziende private raccolgono e gestiscono dati biometrici e informazioni personali attraverso sistemi di riconoscimento e database di targhe automobilistiche. Alcune aziende private sono coinvolte nella gestione di questi dati, che vengono utilizzati per vari scopi, tra cui il tracciamento e l’identificazione dei cittadini.

? Cosa scoprirai Come può un agente conoscere l'indirizzo di un cittadino tramite targa?. Quali aziende private gestiscono i dati biometrici dei 300 milioni di americani?. Perché il software Elite permette di mappare i movimenti quotidiani privati?. Cosa comporta la nuova spesa di 425 milioni per il riconoscimento facciale?.? In Breve Budget 2025 sale a 425 milioni di dollari con incremento del 17% rispetto al precedente.. Software Elite di Palantir incrocia targhe e dati personali per mappare indirizzi privati.. Clearview AI utilizza oltre 70 miliardi di immagini web per l'identificazione biometrica.. Flock Safety gestisce la rete nazionale di lettori automatici per il tracciamento targhe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA, budget sorveglianza a +17%: monitoraggio su 300 milioni di persone Guardians of the Revolution: Iran's Shadow Army Notizie correlate Italia in allerta: sorveglianza rafforzata su ambasciate UsaLe forze di polizia italiane sono state messe in allerta per un possibile aumento di minacce contro obiettivi legati agli Stati Uniti e a Israele, in... Usa, la lobby dell’AI investe 300 milioni nelle elezioni di midterm(Adnkronos) – A guardarli sulla cartina degli Stati Uniti sembrano una macchia di cemento che continua a espandersi nel verde delle aree rurali. Tutti gli aggiornamenti Legge sulla sorveglianza estesa per 2 anni negli USAIl Senato USA ha esteso fino al 2026 la validità della legge che permette di sorvegliare i cittadini stranieri senza autorizzazione del giudice. Nonostante i numerosi emendamenti proposti per ... punto-informatico.it Il lato nascosto della sorveglianza: i dispositivi più folli nel catalogo segreto USAScopri i dispositivi di sorveglianza e gli strumenti di spionaggio del governo USA svelati dal Black Book segreto. Leggi i dettagli. libero.it