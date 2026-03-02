Italia in allerta | sorveglianza rafforzata su ambasciate Usa

Le forze di polizia italiane sono state messe in allerta a causa di possibili minacce contro obiettivi legati agli Stati Uniti e a Israele, in seguito agli attacchi militari condotti da questi paesi contro l’Iran. La sorveglianza è stata rafforzata, con attenzione particolare alle ambasciate statunitensi sul territorio italiano. La misura riguarda tutte le aree considerate a rischio e si concentra sulla prevenzione di eventuali azioni ostili.

Le forze di polizia italiane sono state messe in allerta per un possibile aumento di minacce contro obiettivi legati agli Stati Uniti e a Israele, in seguito agli attacchi militari avviati da questi due Paesi contro l’Iran. La circolare urgente del Ministero dell’Interno, diffusa lunedì 2 marzo 2026, ha attivato un piano di sorveglianza rafforzata su ambasciate, consolati e altri punti sensibili, con l’obiettivo di prevenire eventuali attacchi. Il rischio, secondo le informazioni disponibili, non è ancora concreto, ma la situazione internazionale e episodi recenti all’estero hanno spinto le autorità a rafforzare le misure di sicurezza.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

