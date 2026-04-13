Puglia due morti per il vento | 16enne travolta da un albero e operaio da un palo della luce

Oggi in Puglia si sono verificati due decessi a causa del vento forte. Una ragazza di 16 anni è stata travolta da un albero caduto, mentre un operaio è stato colpito da un palo della luce. Un'altra persona è rimasta ferita durante gli eventi atmosferici. Le autorità stanno valutando le conseguenze delle rapide abbattute dal vento e i danni nelle zone interessate.

Oggi un vento fortissimo si è abbattuto sullaPugliaseminando morte e distruzione. Due le giovani vite spezzate per i danni dovuti al maltempo: unaragazza di 16 anni e un giovane di 38 anni.La notizia sulla prima risale a poco fa, aBisceglie, nel nord Barese, la ragazza è stata colpita daun albero cadutoe nonostante il tempestivo soccorso del personale del 118, quando è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie, risultava già senza vita. Il giocane 38enne si chiamava inveceRoberto di Ponzioed era originario diTaranto. Era dipendente della dittaTec gen srled è deceduto oggi, proprio mentre lavorava nel rioneTamburia Taranto nelle vicinanze del cimitero urbano.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Puglia, due morti per il vento: 16enne travolta da un albero e operaio da un palo della luce Leggi anche: Vento di burrasca in Puglia, 16nne uccisa da un albero a Bisceglie. Operaio 38enne muore a Taranto: colpito da un palo della luce Leggi anche: Puglia, due morti per il vento forte: ragazza 16enne colpita da un albero a Bisceglie, operaio perde la vita a Taranto