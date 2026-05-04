Usa 1.500 beagle liberati da una struttura di ricerca nel Wisconsin

Durante un'operazione nel Wisconsin sono stati liberati circa 1.500 beagle provenienti da un allevamento dedicato alla ricerca scientifica. I cani, che erano stati utilizzati in precedenza in studi di laboratorio, sono stati trasferiti in un luogo sicuro. Alcuni di loro si sono mostrati subito riconoscenti, apparentemente consapevoli di aver lasciato un ambiente che li aveva tenuti sotto controllo. La vicenda ha attirato l’attenzione di gruppi di attivisti e cittadini.

I primi beagle portati via da un allevamento di cani e da una struttura di ricerca del Wisconsin, teatro di recenti proteste, sembravano sapere subito di essere stati messi al sicuro. Big Dog Ranch Rescue e il Center for a Humane Economy hanno negoziato un accordo per acquistare i 1.500 cani per un prezzo non reso noto da Ridglan Farms, dove il mese scorso la polizia ha usato gas lacrimogeni e spray al peperoncino per respingere gli attivisti che cercavano di portare via i beagle dalla struttura. I manifestanti hanno fatto irruzione nella struttura anche a marzo e hanno preso 30 cani. Sessantatré persone sono state deferite dal dipartimento dello sceriffo al procuratore distrettuale per potenziali accuse legate a quell’irruzione.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, 1.500 beagle liberati da una struttura di ricerca nel Wisconsin Notizie correlate Leggi anche: Usa, animalisti protestano in Wisconsin per la liberazione dei beagle Leggi anche: Wisconsin, attivisti tentato di entrare in un allevamento di beagle: la polizia usa spray al peperoncino Contenuti di approfondimento Usa, 1.500 beagle liberati da una struttura di ricerca nel Wisconsin(LaPresse) I primi beagle portati via da un allevamento di cani e da una struttura di ricerca del Wisconsin, teatro di recenti proteste, ... stream24.ilsole24ore.com Missione compiuta! Liberati 1.500 Beagle di Ridglan Farms destinati alla sperimentazione (e presto potranno essere adottati)Accordo storico negli USA: 1.500 Beagle liberati da un centro di ricerca in Wisconsin dopo proteste e tensioni. greenme.it