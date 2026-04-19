Circa mille attivisti si sono radunati nel Wisconsin per cercare di entrare in un allevamento di beagle utilizzato anche per scopi di ricerca. La polizia ha risposto con spray al peperoncino e proiettili di gomma, respingendo la folla. Durante gli scontri è stato arrestato il leader del gruppo. L'episodio si è verificato nel corso di una manifestazione contro il trattamento degli animali nell’allevamento.

Circa 1.000 attivisti per il benessere degli animali che sabato hanno tentato di entrare in una struttura di allevamento e ricerca di beagle nel Wisconsin sono stati respinti dalla polizia che ha sparato proiettili di gomma e spray al peperoncino sulla folla e ha arrestato il leader del gruppo. È stato il secondo tentativo in tanti mesi da parte dei manifestanti di prelevare beagle dalla struttura Ridglan Farms a Blue Mounds, una piccola città a circa 25 miglia a sud-ovest della capitale Madison. I manifestanti hanno oltrepassato la recinzione, ma non sono riusciti a entrare nella struttura dove sono tenuti circa 2.000 beagle, ha riferito il Wisconsin State Journal.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Wisconsin, attivisti tentato di entrare in un allevamento di beagle: la polizia usa spray al peperoncino

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