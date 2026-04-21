Circa 1.000 attivisti per i diritti degli animali si sono riuniti davanti all'ufficio del governatore del Wisconsin, chiedendo la chiusura di un allevamento di beagle a Blue Mounds. L'impianto in questione ospita oltre 2.000 cani, secondo quanto riferito dagli organizzatori delle proteste. La manifestazione si è svolta nel tentativo di ottenere la chiusura dell'impianto e la liberazione degli animali presenti.

(LaPresse) – Circa 1.000 attivisti per i diritti degli animali si sono radunati fuori dall’ufficio del governatore del Wisconsin, Tony Evers, chiedendo la chiusura di un impianto di allevamento di beagle a Blue Mounds, dove oltre 2.000 cani sono tenuti prigionieri. La protesta è seguita da violenti scontri avvenuti sabato, quando circa 25 attivisti sono stati arrestati dopo essere stati respinti dalla polizia con gas lacrimogeni, proiettili di gomma e spray al peperoncino. Molti di coloro che avevano partecipato agli scontri hanno mostrato i lividi. Gli attivisti chiedono al governatore e al procuratore generale di intervenire per fermare le pratiche dell’impianto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, animalisti protestano in Wisconsin per la liberazione dei beagle

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