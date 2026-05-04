Us Fasano | vittoria tennistica contro la Paganese e adesso le semifinali playoff per la C
L’US Fasano ha conquistato una vittoria di 6-0 contro la Paganese, con tre goal per tempo, chiudendo così la regular season di Serie D-Girone H. La squadra termina al secondo posto in classifica, alle spalle del Martina, che ha ottenuto la posizione migliore in base alla differenza reti. Ora il team si prepara ad affrontare le semifinali dei playoff per la promozione in Serie C.
FASANO - Grazie a tre goal per tempo tra le mura amiche, l’US Città di Fasano conclude con un roboante 6-0 sulla Paganese la regular season della Serie D-Girone H, raggiungendo al secondo posto in classifica il Martina, premiato però in ottica griglia play-off dalla differenza reti, con una sola.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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