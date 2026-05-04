Un incidente ha coinvolto un aereo proveniente dall’Italia durante l’atterraggio. La discesa, che avrebbe dovuto seguire una procedura normale, si è conclusa con il velivolo che si è abbassato più del previsto, colpendo un ostacolo lungo la traiettoria. L’impatto ha causato paura tra le persone presenti in strada, alcune delle quali sono risultate terrorizzate dal rumore e dalle vibrazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità aeroportuali.

La discesa verso la pista doveva essere una procedura standard. Invece, negli ultimi istanti prima del contatto con l’asfalto, il velivolo si è abbassato più del previsto e ha urtato un ostacolo lungo la traiettoria, generando momenti di forte tensione. A bordo viaggiavano 221 persone e 10 membri dell’equipaggio. L’atterraggio è stato comunque completato senza ulteriori criticità e solo una volta arrivati al gate è emerso che l’aereo aveva riportato danni lievi. Dove e quando è avvenuto l’impatto: volo UA169 Venezia-Newark. L’episodio ha coinvolto un Boeing 767-424 di United Airlines, in servizio sul volo UA169 decollato da Venezia e diretto all’aeroporto internazionale di Newark Liberty.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Urto mostruoso per l’aereo dall’Italia: “Persone in strada terrorizzate” (VIDEO)

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