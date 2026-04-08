Giostra si blocca per un blackout | 8 persone terrorizzate rimangono sospese a 10 metri di altezza per 40 minuti

Il 6 aprile, poco dopo le 21, a Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena, si è verificato un blackout che ha causato il blocco di una giostra. Otto persone sono rimaste sospese a circa dieci metri di altezza per circa quaranta minuti, vivendo momenti di paura e tensione. L’incidente si è verificato in un parco di divertimenti della zona, senza che ci siano state conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Attimi di puro terrore per otto persone rimaste sospese in aria per un blackout alla giostra. I fatti sono avvenuti il 6 aprile scorso, poco dopo le 21, a Gambettola, provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna. Una improvvisa interruzione di corrente ha bloccato otto ragazzi a diversi metri d’altezza. l blackout, provocato da un guasto a una cabina di derivazione, ha infatti interessato una gran parte dell’abitato di Gambettola, compresa la zona dove, in occasione delle festività pasquali, si era istallato una luna park. La temporanea interruzione della corrente elettrica ha causato non solo un completo blackout, ma ha anche determinato il blocco immediato di tutte le attrazioni del luna park, tra cui una giostra che raggiunge un’altezza di circa dieci metri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giostra si blocca per un blackout: 8 persone terrorizzate rimangono sospese a 10 metri di altezza per 40 minuti Blackout al Luna Park di Gambettola: 8 giovani bloccati a 10 metri d’altezzaGambettola (Cesena), 7 aprile 2026 – Un blackout improvviso ed è panico nei ‘cieli’ di Gambettola. Blackout alle giostre, attimi di paura a 10 metri d'altezza: otto ragazzi bloccati nel vuotoL'intera operazione dei Vigili del Fuoco, dal momento della chiamata alla messa in sicurezza definitiva, è durata circa quaranta minuti Una serata di... Temi più discussi: Paura a Gambettola, black out blocca la giostra in movimento; La giostra si blocca a mezz'aria: restano quasi un'ora appesi nel vuoto; La giostra si blocca a mezz' aria | restano quasi un' ora appesi nel vuoto; Blackout al Luna Park di Gambettola | 8 giovani bloccati a 10 metri d’altezza. Giostra si blocca per un black out, 8 giovani restano sospesi in aria per 40 minutiUn improvviso black out che ha colpito parte di Gambettola, un paese della provincia di Forlì-Cesena, ha lasciato sospesi in aria otto ragazzi che si trovavano all’interno di una giostra. Il fatto è ... blitzquotidiano.it La giostra si blocca a mezz'aria: restano quasi un'ora appesi nel vuotoAttimi di terrore a Cesena nella serata di Pasquetta, dopo che un blackout improvviso ha arrestato la discesa della giostra lasciando 8 ragazzi sospesi a 10 metri d'altezza ... today.it Salite sulla giostra! A cura di Raffaele Auriemma Lunedì 6 Aprile, a partire dalle 18.30, non perdete lo Speciale Napoli-Milan in diretta su StileTV Campania Canale 78! Analisi, commenti e ospiti vi aspettano per il pre-partita. Che la sfida abbia inizio! - facebook.com facebook Le nuove residenze dell'isolato 500 a Giostra a fine anni '20 x.com