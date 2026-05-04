Dal 2008, un gruppo di artisti si dedica a disegnare Milano attraverso schizzi e osservazioni dirette, senza fare affidamento sulle fotografie. Questi urban sketchers si incontrano regolarmente per catturare le scene quotidiane della città, offrendo un’interpretazione personale e immediata dell’ambiente urbano. La loro attività si svolge in vari quartieri, con l’obiettivo di rappresentare la città dal vivo, attraverso disegni realizzati sul posto.

? Cosa scoprirai Come si può documentare una città senza usare una fotografia?. Chi coordina il gruppo di artisti che disegna Milano dal 2008?. Perché gli Urban Sketchers devono presentarsi di persona per unirsi?. Quali segreti architettonici hanno rivelato i novanta disegnatori nel giardino?.? In Breve Gruppo milanese attivo dal 29 marzo 2008 sotto la guida di quattro coordinatori.. Oltre 90 artisti hanno disegnato lo scorso ottobre il giardino di Via San Martino.. Sessioni collettive documentano luoghi come Casa Galimberti in Via Malpighi e il Monastero Vettabbia.. Il regolamento impone la presentazione personale e il disegno limitato alla città di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Urban Sketchers a Milano: documentare la realtà con l’osservazione diretta

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